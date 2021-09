Tortu premiato da Mattarella: "Una magica estate italiana"

Il campione olimpico Filippo Tortu a Roma dal Capo dello Stato. L’atleta caratese, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, ieri ha partecipato alla “spedizione” al Quirinale dove il presidente, Sergio Mattarella, ha premiato gli atleti azzurri.

Grande l’emozione del giovane velocista di Carate Brianza. “Da Roma a Roma - ha scritto Tortu sui social postando le foto della premiazione del presidente Mattarella -. Siamo partiti da qui come spedizione azzurra più numerosa di sempre. Ci torniamo con il record di medaglie conquistate. La nostra magica estate italiana si conclude qui”.

Un’estate che rimarrà ben impressa nella mente di Filippo Tortu: impossibile dimenticare quel 6 agosto 2021, quando il suo sprint finale ha consegnato all'Italia una medaglia d'oro storica, nella staffetta 4x100.

Primo italiano a scendere sotto i 10 secondi sui 100 metri piani, Filippo Tortu è tra i migliori velocisti della sua generazione. Detiene record italiani nelle categorie under 18, under 20 e under 23 per i 100 metri piani, è stato campione europeo under 20 nel 2017 e vice-campione mondiale under 20 nel 2016. Traguardi arrivati dopo il brutto infortunio alle olimpiadi giovanili di Nanchino 2014 quando, cadendo sul traguardo, si ruppe entrambe le braccia.