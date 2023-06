Quella corona di fiori sgradita fuori da Villa San Martino: polemica per l'omaggio del sito di escort

Una corona consegnata e deposta vicino ai tanti omaggi in memoria di Silvio Berlusconi. Ma quei fiori sono stati rimossi subito dopo essere stati sistemati e sono scomparsi. La corona di fiori infatti è stata inviata da parte di Escort Advisor, sito di recensioni di escort in Europa. E l'iniziativa ha fatto discutere, suscitando polemiche e la decisione di rimuoverla.

E' stata consegnata venerdì mattina davanti a Villa San Martino ad Arcore per l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi mentre si moltilplicavano gli omaggi dei sostenitori e dei tifosi tra fiori, bandiere, sciarpe e striscioni. Ma quella corona è stata subito rimossa. "Escort Advisor - spiega la società in una nota - è un’azienda strutturata e come altre realtà, personalità e brand ha deciso di mandare un saluto floreale, non diverso da tutti quelli che la popolazione ha lasciato davanti alla Villa".

"Se ci fosse stato scritto il nome di un altro brand sulla corona, ci sarebbe stato tutto questo trambusto? No, perché tutti stanno lasciando il loro saluto ad Arcore. Tutta questa indignazione - sostiene l'azienda - non fa altro che confermare l’ipocrisia che ruota intorno al settore e intorno alla stessa figura di Berlusconi. Ipocrisia per cui in Italia ci sono quasi 5 milioni di utenti che frequentano Escort Advisor ogni mese e quasi 120.000 sex workers che non hanno veri diritti tutelati dallo Stato".

"Alcuni giornali e tv nazionali - prosegue la nota - hanno riportato anche una dicitura errata e davvero spregevole del messaggio che è stato lasciato sulla corona. In realtà, non è stato scritto nulla di sconveniente o provocatorio, semplicemente: 'Ciao Silvio. Escort Advisor'". E ancora: "Se oggi la parola "escort" è entrata nel vocabolario collettivo ad indicare le professioniste che ricevono in appartamento, è anche grazie allo sdoganamento di questi anni nato dai Processi a carico di Silvio Berlusconi".

"Un ultimo saluto, quindi, ad un uomo che pubblicamente ha contribuito a normalizzare, anche se a modo suo, un settore ancora oggi controverso e come confermato oggi circondato da ipocrisia" conclude la nota della società. Già lunedì, il giorno del decesso del cavaliere, il sito aveva fatto comparire in homepage una scritta che aveva suscitato, anche in questo caso, polemiche: "Ciao Silvio", su uno sfondo nero.