La giornata inizia con la doppia mobilitazione: cittadini in piazza con 2 flash mob

I monzesi scendono in piazza con due manifestazioni, in attesa dalla trasferta romana del 7 ottobre per partecipare al grande sciopero generale. Doppio flash mob nella mattinata di martedì 3 ottobre: alle 7.45 in piazza Trento e Trieste davanti all’ingresso del liceo classico Zucchi per difendere la scuola pubblica, e poi alle 9 un flash mob davanti all’ingresso dell’ospedale San Gerardo (in via Pergolesi) a difesa della sanità pubblica.

L’iniziativa è stata promossa da Cgil Monza e Brianza e vedrà la partecipazione di Acli, Anpi, Arci, Auser, Brianza Oltre l'Arcobaleno, CittadinanzAttiva, Diritti Insieme, Emergency, Federconsumatori, Legambiente, Libera, Alisei, Sunia, Uisp, Wwf.