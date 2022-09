Il Foa si organizza per il grande corteo

Il centro sociale Foa Boccaccio scende di nuovo in piazza. Un grande corteo quello che stanno organizzando gli appartenenti al centro sociale monzese. La manifestazione, come si legge sulla pagina Facebook del Foa, è in programma per il 5 novembre. I dettagli verranno forniti nelle prossime settimane.

Nel frattempo i ragazzi si stanno organizzando con una serie di incontri tematici. Il prossimo appuntamento è per il 4 ottobre alle 20.30 nella sede del gruppo in via Timavo 14. Sono stati organizzati quattro tavoli tematici su temi di grande attualità: carovita, crisi climatica, scuola e transfemminismo queer. "Riprendiamoci futuro e presente - è lo slogan che si legge sui manifesti pubblicati sui social -. Un corteo, quello del prossimo 5 novembre, contro la crisi climatica, sociale ed economica".