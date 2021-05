Multe, la foto dell'infrazione si vede online: in città anche un nuovo "occhio" al semaforo

Per visionare il fotogramma relativo a un'infrazione adesso basta un click. A Brugherio infatti la procedura diventa digitale, senza doversi recare presso il comando di polizia locale.

"Al fine di consentire ai trasgressori di poter visionare il fotogramma dell’infrazione commessa senza recarsi presso gli uffici del Comando di via Quarto, l’Amministrazione comunale mette a disposizione la possibilità di verificare la corrispondenza dell’immagine all’infrazione pervenuta" spiega una nota.

Come visionare online la foto di una infrazione

Per poter accedere a questo servizio protetto e visionare il fotogramma dell’infrazione, bisogna accedere al sito comunale nella sezione "Link Utili" o anche attraverso "Servizi online" e cliccare sul pulsante "Multe on line". Una volta entrati nella pagina dedicata selezionare il Comune di Brugherio ed inserire il codice univoco indicato sul verbale ricevuto, composto da 15 cifre (XXXXX XXXXX XXXXX), nello spazio identificato come "id unico Web" e cliccare "CERCA".

Sarà così possibile visionare l'eventuale allegato fotografico delle sanzioni rilevati attraverso apposita strumentazione che documenta l'avvenuta infrazione semaforica, eccesso di velocità o accesso irregolare alla A.P.U. Nella stessa pagina viene rammentato il codice IBAN così da consentire al trasgressore di poter effettuare il pagamento attraverso sistemi telematici.

Nuovo impianto in viale Lombardia

In città è presente un nuovo apparato in grado di rilevare le infrazioni semaforiche in viale Lombardia. A inizio aprile le telecamere sono entrate in funzione in modalità di prova e dopo la verifica della corretta funzionalità e il collaudo i dispositivi sono effettivamente in esercizio dallo scorso 29 aprile con modalità sanzionatoria per le eventuali infrazioni rilevate.