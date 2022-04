Le ville di lusso dell'imprenditore brianzolo condannato: maxi sequestro da 800mila euro

Conti correnti, beni e immobili di pregio tra cui due ville e un appartamento di lusso in Brianza. Ammonta a circa 800mila euro il valore del patrimonio sequestrato a un imprenditore brianzolo condannato in via definitiva per frode fiscale.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza, su delega della procura della Repubblica di Monza, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca di disponibilità finanziarie e immobiliari, partecipazioni e beni mobili registrati per un valore complessivo di quasi un milione di euro, disposto con sentenza del Tribunale nei confronti di un imprenditore condannato per frode fiscale ad un anno di reclusione, all’interdizione temporanea dalla direzione di imprese, dai pubblici uffici e a contrattare con la pubblica amministrazione e perpetua dall’ufficio di componente della commissione tributaria.

Le false fatture e la condanna

L’ordine di confisca fa seguito a un’attività ispettiva dell’Agenzia delle Entrate e alle indagini di polizia giudiziaria effettuate dalle fiamme gialle a carico di un’impresa di Carate Brianza attiva nel settore dell’impiantistica idraulica. Nel corso delle attività investigative - come spiegano dal comando di piazza Diaz - è stato accertato che l’imprenditore, con alle spalle precedenti condanne per associazione a delinquere, estorsione continuata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, si era reso responsabile di una frode fiscale messa a segno attraverso l’utilizzo di fatture false che documentavano costi fittizi per oltre 900.000 euro.

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, gli approfondimenti patrimoniali eseguiti hanno permesso ai finanzieri monzesi di individuare e sottoporre a confisca anche una villa a schiera a Seregno, un’altra villa indipendente a Cesano Maderno e un appartamento di Giussano.