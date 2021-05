Furti al bancomat, due colpi falliti in poche ore: ladri in fuga a mani vuote

Due tentativi di furto ai danni di sportelli bancomat falliti in Brianza. Succede a Giussano e a Concorezzo. I ladri hanno puntato nella notte tra domenica e lunedì lo sportello di prelievo automatico della filiale della Banca Intesa San Paolo di piazza Roma. Dopo essersi introdotti all'interno del locale adibito al prelievo hanno cercato di forzare uno dei dispositivi presenti, danneggiandolo senza successo. Durante il colpo qualcosa è andato storto e l'allarme ha richiamato sul posto immediatamente diverse gazzelle dei carabinieri. I militari hanno effettuato un sopralluogo e avviato le indagini per risalire ala banda che nel frattempo si era allontanata.

Un altro colpo fallito a Concorezzo

Nella nottata tra martedì e mercoledì un altro colpo è fallito a Concorezzo. Anche questa volta a finire nel mirino dei malviventi è stato uno sportello di prelievo automatico di una filiale Banca Intesa. Ignoti sono entrati in azione in via Libertà e, utilizzando la tecnica black box. Una tecnica silenziosa e sofisticata che consente in poche mosse di hackerare il dispositivo per sbloccare il prelievo di contante. Anche in questo caso però la banda è stata costretta ad allontanarsi a mani vuote. Sull'episodio ora indagano i carabinieri della compagnia di Vimercate.