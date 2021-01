Carate Brianza, spaccata al bar tabaccheria: in fuga con gratta e vinci e sigarette

La saracinesca sfondata, i vetri ovunque e a terra sedie, un bancone e pezzi di quello che fino a questa notte era un bar-tabaccheria. In una parola: devastazione.

I ladri nella notte di martedì 19 gennaio hanno colpito a Carate Brianza dove hanno messo a segno una spaccata utilizzando un fuoristrada come ariete per aprirsi un varco all'interno del bar-tabaccheria di via Donizetti. I malviventi dopo aver sfondato la saracinesca e la vetrata sono riusciti a guadagnarsi l'accesso al locale e hanno portato via sigarette e tagliandi. Un bottino ancora in corso di quantificazione e danni invece che al momento sembrano essere inestimabili per i titolari con gli arredi distrutti e serranda e vetrata completamente devastati.

"Grazie per aver distrutto il lavoro di una vita e il sogno di un'intera famiglia" ha commentato a corredo delle foto della devastazione pubblicate sui social la proprietaria. Nella notte il forte boato è stato udito anche dai residenti e ora sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Seregno che hanno avviato le indagini. Elementi utili per individuare i responsabili potranno arrivare anche dalle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della zona.

Si tratta del terzo colpo in zona nel giro di pochi giorni: a Carate Brianza era già stata colpita la tabaccheria di via Trento e Trieste mentre a Verano Brianza la settimana scorsa i malviventi dopo aver rubato un muletto hanno messo a segno un colpo ai danni di un bar da dove hanno prelevato l'incasso e diversi pacchetti di sigarette da un distributore.