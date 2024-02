Furto nel supermercato monzese: dipendenti aggrediti con un bastone

"Fare il nostro lavoro in queste condizioni è sempre più difficile e percoloso".

È questo lo sfogo della titolare del noto supermercato Carrefour Express di via Bergamo all'indomani dell'ennesimo furto subito. Con tanto di aggressione ai dipendenti.

I fatti risalgono alla giornata di venerdì 9 febbraio, quando all'interno del supermercato i dipendenti alla casa avrebbero notato un uomo di origine straniera in procinto di allontanarsi con della merce che non aveva pagato. Nemmeno il tempo il tempo di provare a fermarlo, e l'uomo è riuscito a raggiungere l'uscita e a brandire un bastone che si trovava appena fuori dalla porta d'ingresso. Un bastone verosimilmente lasciato lì dallo stesso prima di varcare la soglia dell'attività commerciale e con il quale, sollevandolo per aria, ha poi cominciato ad inveire con violenza contro gli addetti del supermercato perché lo lasciassero andare.

Dopo gli attimi di tensione e grande paura la situazione è tornata alla normalità solo con la successiva fuga dell'uomo. Che è riuscito a scappare via velocemente dopo le minacce ai dipendenti.

"Schiavi della paura"

"Quanto successo non è certo un caso isolato - ha spiegato la direttrice del supermercato - Per quel che concerne la sicurezza, e non solo in questa zona della città, il problema si sta via via facendo sempre più grave. E lavorare in questo modo sta diventando una vera e propria sfida. Abbiamo a che fare con persone che vengono qui e che tentano di rubare praticamente ogni settimana. Capiamo bene che le forze dell'ordine non possano essere presenti dappertutto ma serve trovare al più presto delle soluzioni che ci permettano di lavorare in serenità. E questo vale tanto per noi quanto per le altre attività commerciali della città. Ormai abbiamo paura anche quando entriamo e usciamo la sera di qui, perché c'è sempre il rischio di ritorsioni da parte di quelle stesse persone che vengono qui per rubare".

La stessa direttrice, già mesi fa, era finita in pronto soccorso dopo aver tentato di inseguire un uomo che dopo aver rubato un'ingentissima quantità di scatolette di tonno è scappato fuori dal supermercato trascinando il carrello della spesa con dentro la merce. Facendola poi cadere violentemente a terra. In quel caso, dopo l'arrivo delle forze dell'ordine, si era anche scoperto come l'uomo tenesse addosso notevoli quantità di droga e un coltello.