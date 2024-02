Il ladro arrestato con la cassaforte in mano dopo il furto nel supermercato di Monza

Incappucciato, con il volto coperto. Ai piedi scarpe rosse e indosso un giubbotto verde. E tra le mani una cassaforte, appena rubata dalla cassa automatica del parcheggio del supermercato Coop di via Marsala a Monza.

Il ladro che ha deciso di colpire nella nottata di sabato 3 febbraio nel supermercato che sorge davanti al comando della polizia locale e a due passi dalla caserma dei carabinieri è stato notato da qualcuno poco prima delle tre, proprio mentre si allontanava. Ed è scattata la segnalazione alla centrale operativa della questura di Monza e della Brianza che ha inviato subito una volante.

Dopo aver bloccato le uscite i poliziotti hanno raggiunto il presunto ladro nel parcheggio e lo hanno sorpreso mentre cercava di allontanarsi con in una mano una cassaforte di colore nero e nell’altra un piede di porco.

L'uomo, 43 anni, diversi precedenti alle spalle per reati contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza per furto con violenza sulle cose. Dentro la cassaforte c'erano 48 euro e la cassetta di sicurezza con il suo contenuto è stata restituita al responsabile dell’azienda incaricata della gestione del parcheggio.

La polizia sabato notte è riuscita a intervenire in pochi attimi nel parcheggio del supermercato perchè gli equipaggi erano già in zona per alcuni controlli, dopo l’intensificazione dei servizi nell’area, disposta dal Cominato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, a seguito delle segnalazioni dei cittadini.