Apre la portiera di un camion e ruba un cellulare: uomo arrestato in centro Monza

Il furto e l'arresto nel giro di pochi attimi. A fermare il 32enne con il bottino ancora in mano sono stati gli agenti della polizia locale che passavano in via Manzoni per un controllo in borghese

Furto e arresto giovedì mattina in centro. Gli agenti del «Nost», («Nucleo Operativo Sicurezza Tattica»), guidati dal Comandante Pietro Curcio, hanno arrestato un uomo, colto in flagrante, per il furto di cellulare all’autista di un autocarro. L’arresto. Intorno alle 9 di giovedì mattina quattro operatori del «Nost» in borghese stavano percorrendo via Manzoni a bordo di un’auto civetta.

All’incrocio con via Italia, all’altezza del supermercato Unes, hanno notato un uomo che si stava avvicinando a un autocarro con atteggiamento sospetto. Quest’ultimo, approfittando della distrazione dell’autista che era impegnato a scaricare la merce, ha aperto la portiera del camion e ha sottratto un cellulare. L’autore del furto, un 32enne di origine algerina e in Italia senza documenti e privo di fissa dimora, è stato arrestato e condotto presso il Comando di via Marsala per l’attività di fotosegnalamento finalizzata alla sua completa identificazione. Addosso all’uomo gli agenti hanno trovato un coltellino di piccole dimensioni e un martelletto a doppia testa conica, cioè il cosiddetto «frangi vetro» che sono stati sottoposti a sequestro.

“L’intervento di stamattina – spiega l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena – conferma che la prima “arma” per garantire la sicurezza dei cittadini è la presenza degli agenti della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine in strada. Le divise sono percepite dai cittadini come sicuro punto di riferimento. Per questo continuiamo a lavorare per mettere le donne e gli uomini della Polizia Locale nelle condizioni di operare al meglio perché più agenti sulle strade significa più sicurezza. Non a caso abbiamo aumentato di oltre il 20% l’organico della Polizia Locale”.