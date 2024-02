Furto in farmacia a Villasanta nella notte

Ladri in azione a Villasanta. Nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 febbraio qualcuno si è introdotto all'interno della farmacia di via Buonarroti e ha portato via il fondocassa con all'interno qualche centinaio di euro.

La vetrata della porta di ingresso in frantumi e l'ammanco: questa la sorpresa che il titolare si è ritrovato all'apertura della farmacia. Per entrare all'interno dell'esercizio è stata danneggiata la porta di ingresso poi il furto. Sul posto sono subito giunti i carabinieri che ora indagano sull'episodio. Non risultano ammanchi di medicinali e forniture mediche: il malvivente o i malviventi entrati in azione sembrano aver puntato direttamente al denaro.

Indagini in corso.