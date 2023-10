Sette furti in un solo mese, i ladri arrestati dalla polizia in azione a Monza

Almeno sette furti commessi in meno di un mese. E l'ultimo a Monza dove due ladri sono stati fermati e arrestati dalla polizia di Stato. Avevano rubato e nascosto negli zaini deodoranti e prodotti per l'igiene personale per una somma di 260 euro, guadagnandosi l'uscita pagando solo un pacchetto di caramelle.

La richiesta di intervento alla centrale operativa della questura di Monza è giunta intorno alle 14.30 dall'Iper Mestoso di via Sant’Andrea dove il personale della vigilanza interna segnalava di aver notato dalle telecamere di videosorveglianza due soggetti che nascondevano della merce all’interno degli zaini.

I due sono stati fermati dalla polizia dopo aver pagato una bottiglietta d'acqua e delle caramelle. Insieme a loro c'era anche un terzo complice che aspettava in auto che, appena ha visto gli agenti, deve aver pensato di fuggire via facendo perdere le proprie tracce.

Sette furti in un mese

Solo qualche settimana fa i due erano stati in azione all’Esselunga di Bollate dove avevano rubato merce per un valore di circa 235 euro. Ancora, in data 11 ottobre, a Fino Mornasco in provincia di Como mettevano a segno un furto presso l’Esselunga, asportando merce per un valore di circa 1000 euro. Stesso copione anche il 14 settembre venivano colti di flagranza di un tentativo di furto all’interno dell’Esselunga di Milano, e così anche il 7 e l'8 settembre.

Per i due , arrestati in flagranza di reato per furto aggravato, il giudice ha convalidato gli arresti e disposto la misura cautelare del divieto di soggiorno nelle province di Monza e Milano.