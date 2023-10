La coppia di "maghi del profumo" in azione nel supermercato di Monza (in fuga col "trucco" delle caramelle)

Hanno pagato un pacchetto di caramelle ma sono usciti dal supermercato con gli zaini pieni, con 260 euro di merce. Un bottino "pulito": 260 euro tra deodoranti e prodotti per l'igiene personale.

In manette, con l'accusa di furto aggravato, sono finiti un uomo e una donna, entrambi cittadini di origine romena, 23 e 35 anni, fermati dalla polizia di Stato nel pomeriggio di martedì 24 ottobre nel parcheggio dell'Iper Maestoso di Monza.

Dopo aver notato movimenti sospetti tra le corsie, nel supermercato è stato richiesto l'intervento della polizia. Gli agenti della Squadra Volanti hanno rintracciato i due nel parcheggio dell'ipermercato e li hanno fermati. Negli zaini avevano deodoranti e prodotti per l'igiene personale per 260 euro. Per i due giovani è scattato l'arresto. Mercoledì mattina in sede di udienza direttissima il giudice ha disposto il divieto di dimora nel comune di Monza.