Furto nella notte ad Arcore, con furgone "ariete" spaccano vetrina e rubano incasso

Hanno utilizzato un furgone come "ariete" per aprirsi un varco nella vetrina del negozio ed entrare. Poi hanno messo le mani sul registratore di cassa e sono scappati via con il bottino.

Furto nella notte ad Arcore, nel negozio Tigotà di via Gilera. Intorno alle quattro i malviventi - che al momento restano ignoti - hanno utilizzato un furgone per colpire la vetrina del punto vendita e riuscire ad accedere al negozio. In pochi istanti hanno svuotato il registratore di cassa e sono scappati via, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri sella Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza che ora indagano sull'accaduto.

Qualche elemento utile per risalire ai responsabili potrebbe arrivare anche dalle immagini riprese dalle telecamere del circuito di videosorveglianza.