Banda del buco in azione in un capannone: ladro arrestato dai carabinieri

Banda del buco in azione in Brianza. Nella nottata di martedì a Mezzago è stato preso di mira un capannone di un’azienda in via Dell'Industria che si occupa di prodotti e tecnologie per la saldobrasatura.

L'ombra nel capannone e l'arrivo dei carabinieri

A far intervenire i carabinieri proprio durante il furto era stata una segnalazione giunta alla centrale operativa dell'Arma che riferiva a presenza di un'ombra nel buio della notte all'interno del capannone. I militari della stazione di Bernareggio con l’ausilio di una pattuglia dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Vimercate hanno raggiunto la ditta e hanno individuato la via d'accesso che probabilmente si era aperto il ladro: aveva divelto la porta del locale caldaia e poi aveva bucato la parete che divideva il vano dal capannone, riuscendo così ad accedervi.

All'interno del capannone è stato fermato e arrestato un 31enne di oprigine romena: dovrà rispondere di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Aveva già accatastato 8mila euro di merce con 210 chili in bobine di stagno e barre di alluminio, pronte da caricare e portar via. Il furto è stato sventato grazie all'intervento dei carabinieri.