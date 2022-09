La via di Monza dove da mesi rubano i Rolex (ma non solo)

Solo quando è tornata a casa e ha iniziato a leggere il giornale si è accorto che quella signora bionda che poco prima lo aveva fermato in strada gli aveva sfilato il Rolex. Ma lui non si era accorto di nulla. Ennesimo furto di preziosi orologi in Brianza. Il fatto è avvenuto a Monza la mattina di giovedì 22 settembre in via Ponchielli, a pochi passi dall'ospedale San Gerardo.

Vittima un monzese di 71 anni che stava rientrando a casa dopo essere andato in edicola ad acquistare il giornale. Mentre rincasava in via Ponchielli è stato fermato da una donna che indossava la mascherina. Alta circa 1 metro e 65 centimetri, con i capelli biondi, corporatura normale e accento dell'accento dell'Est ha approcciato l'uomo spacciandosi per la parente di una loro conoscente. "All'inizio mio marito è rimasto basito - racconta la moglie a MonzaToday -. Preso alla sprovvista. La donna lo ha seguito e arrivato in via Ponchielli lo ha afferrato per il braccio presentandosi. Gli teneva le braccia, cercava di avvicinarlo a sé, e lui quando ha intuito il pericolo l'ha allontanata e si è accertato che il borsello fosse chiuso". A quel punto la donna si è allontanata e l'uomo pensava di aver sventato il furto: il portafoglio c'era ancora. Ma la donna aveva puntato a ben altro bersaglio. A quel Rolex al quale la vittima era molto legata, un dono della moglie che oltre al valore economico aveva un grande valore affettivo.

Solo quando è rincasato si è accorto che quella donna gli aveva rubato il suo orologio. Immediata la denuncia alla polizia di Stato. "Come da indicazione degli agenti siamo ritornati sul luogo del furto e ci siamo accorti che proprio nei pressi del bar c'era una telecamera di videosorveglianza - ha concluso la moglie della vittima -. Chiacchierando con il barista abbiamo scoperto che mio marito era l'ennesima vittima di quella ladra dai capelli biondi. Questa estate sono state almeno sei le persone alle quali, in via Ponchielli, la donna con il trucchetto dell'abbraccio ha rubato l'orologio".