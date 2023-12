Chiodi in strada e auto rubate come barriera, spaccata da film in Brianza

Diecimila euro di rossetti, prodotti per il make-up e la bellezza. E quattro auto per sbarrare la strada, chiodi a terra per fuggire via prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, un furgone usato come ariete per abbattere la serranda del capannone e mettere le mani sul bottino. Un piano studiato nei dettagli - quasi come fosse una scena di un film - e messo in atto all'alba di giovedì 14 dicembre in Brianza. Alle prime ore del giorno a Ronco Briantino una banda di malviventi ha colpito una ditta che si occupa di commercializzazione di prodotti di bellezza, la FF Beauty di via Bragatti.

La spaccata da film

I malviventi hanno utilizzato un furgone per sfondare l'ingresso dell'azienda e aprirsi un varco e poi hanno fatto razzia di rossetti, ombretti e prodotti di bellezza prima di scappare via veloci, con poco meno di 10mila euro di merce, dopo il suono dell'allarme mentre le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Vimercate arrivavano sul posto. Il piano della banda - composta da almeno quattro o cinque persone - non si è fermato qui. I malviventi per sbarrare la strada e bloccare le vie di accesso al sito industriale e agire così indisturbati hanno utilizzato quattro auto rubate come barriera. I veicoli, tutte utilitarie rubate nella stessa nottata tra Carnate, Bernareggio e Bellusco, sono stati parcheggiati di traverso per le strade intorno a via Bragatti e poi è stata pianificata l'entrata in scena del furgone ariete. Lungo la strada, secondo quanto al momento emerso, sarebbero stati rinvenuti anche alcuni chiodi che i malviventi potrebbero aver disperso con l'intento di forare gli pneumatici dei mezzi delle forze dell'ordine per guadagnare la fuga.

Le indagini

Sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Vimercate che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per far luce sul furto. Un prezioso contributo alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell'area. Nella mattinata di giovedì il colpo ha causato anche ripercussioni sulla viabilità perchè è stato necessario rimuovere le auto abbandonate che bloccavano il tratto.