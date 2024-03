Ladri entrano in casa e rubano tutto, anche l'urna del padre: l'appello

Hanno rubato tutto: gioielli, orologi e perfino l'urna con le ceneri del padre defunto. Ladri senza scrupoli in azione a Carimate, alle porte della Brianza. E un lettore che ha chiesto aiuto, rivolgendo un appello per ritrovare il cimelio portato via dai ladri senza scrupoli.

Come segnalato a Quicomo.it, i malviventi sono entrati in casa sabato scorso, 16 marzo, a Carimate tra le 20 e le 21. Nell'appartamento non c'era nessuno e hanno rubato orologi, gioielli e tutto quello che si sono trovati davanti senza fare alcuna distinzione. Secondo quanto riferito dal proprietario di casa la loro permanenza nell'appartamento non dovrebbe essere stata lunga, forse interrotta bruscamente dai due cani che erano in giardino.

L'appello

"Tra le varie cose rubate, ci spiegano al telefono, hanno preso l'urna del papà di mia moglie. Come possiamo divulgare l’informazione affinché si ritrovi? Son certo che non appena si accorgono, vista la grande scritta sotto lo scrigno, la abbandoneranno". L'urna è di color marrone laccato, è molto pesante, un bell'oggetto e con ogni probabilità i malviventi l'hanno scambiata per un forziere e sentendola pesante e non riuscendo ad aprirla, l'hanno portata via sperando di trovare dentro chissà cosa. "Chiedo a tutti coloro che abitano in zona Carimate ma anche nelle province vicine (potrebbero averla buttata ovunque una volta che si sono accorti della scritta) se trovassero l'urna di contattare i carabinieri e le forze dell'ordine e di restituirla. Sto cercando in tutti i modi di ritrovare il papà di mia moglie. Grazie e confido in voi". Per motivi legati alla privacy e all'indagine in corso omettiamo i dati sensibili. L'obiettivo è trovare l'urna.

(L'immagine fornita da chi ha fatto la segnalazione è di repertorio, questa sotto è molto simile all'urna rubata).