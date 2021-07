Due gattini trovati in un cespuglio tra i rovi sotto lo svincolo della Valassina: cercano casa

Nascosti chissà da quanto tempo in un cespuglio tra i rovi sotto lo svincolo della Valassina, a ridosso di una strada trafficata che in via Carducci a Lissone conduce al centro commerciale. Sono stati trovati qui, grazie alla sensibilità di un passante, due gattini che ora cercano una nuova casa. Il ritrovamento risale allo scorso 16 giugno e ora i piccoli, un maschio tigrato e una femmina nera, si trovano al rifugio dell'Enpa di Monza.

Le dimensioni del cespuglio sotto il quale i piccoli si nascondevano hanno reso estremamente complesse le operazioni di recupero e messa in sicurezza dei gattini da parte delle esperte catturatrici ENPA. I cuccioli, di circa un mese e mezzo, sono stati simpaticamente ribattezzati Antonno e Cleopasta, un chiaro riferimento alle spiritose campagne promozionali di Esselunga di qualche anno fa, in cui famosi personaggi storici venivano rivisitati in chiave alimentare. Magri ma dolcissimi! Portati immediatamente al rifugio ENPA di Monza e sottoposti a un’approfondita visita, i veterinari li hanno trovati in buone condizioni di salute complessive, nonostante l’estrema magrezza.

l luogo di ritrovamento e le condizioni di denutrizione fanno pensare a una cucciolata nata e cresciuta proprio sotto al roveto, ma per qualche ragione abbandonata da tempo dalla mamma gatta, forse vittima di un incidente. Al gattile di via San Damiano 21 i piccoli felini si stanno rivelando dolcissimi. Cleopasta è molto affettuosa, cerca le coccole e appena la accarezzi si mette a pancia all’aria, mentre Antonno è un pochino più timido, ma nemmeno lui riesce a resistere ai grattini.

I gattini (e non solo loro) cercano casa

I due fratellini saranno adottabili a breve, ma al gattile di Monza e presso i volontari del nostro Asilo dei Cuccioli ci sono diversi altri gattini in cerca di casa. Per informazioni e appuntamenti, scrivere ad adozioni.gatti@enpamonza.it.