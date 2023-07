Il parchetto di Monza dove panchine e giochi sono "nascosti" dall'erba

"Non è possibile far giocare i nostri bambini in un parchetto pubblico in queste condizioni". Ecco la denuncia inviata alla redazione di MonzaToday da un monzese che vive nel quartiere di San Carlo e che segnala lo stato di degrado in cui si trova il parchetto di via Pacinotti.

Nell'area verde, non lontano dalla scuola e dall'oratorio, c'è l'erba molto alta, tanto che i giochi per i più piccini e le panchine sono "coperti" dal verde che in molti punti ha superato il metro di altezza. "Come facciamo ad andare in questa piccola area verde del quartiere se persino i giochi sono 'nascosti' dalle erbacce e se ci sediamo sulle panchine veniamo 'avvolti' dall'erba? Ma quando vengono a tagliarla? E soprattutto a svuotare i cestini. Impossibile passarci vicino, visto gli olezzi che emanano".

Il problema settimana scorsa è stato denunciato anche sui social, sul gruppo Facebook Sei di Monza se... con commenti e racconti di altri monzesi che hanno segnalato il medesimo problema di mal manutenzione delle aree verdi pubbliche anche in altre parti della città. Il problema dell'erba alta e dei cestini non svuotati negli ultimi mesi ha tenuto banco sia sui social, sia nelle aule del consiglio comunale con segnalazioni anche da parte dei consiglieri di minoranza con una vera e propria mappatura dei giardini pubblici dove l'erba non viene tagliata, sia in centro sia in periferia.