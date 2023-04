Il giardinetto dei bimbi trasformato in un gabinetto a cielo aperto tra escrementi e siringhe

“Abbiamo schifo di attraversare quel parchetto con i nostri cani. Ci sono escrementi umani abbandonati ovunque, siringhe, mutande gettate nel prato. Di quello che un tempo era il Giardino Incantato non resta più nulla. L’incanto, adesso, fa solo parte di un lontano passato”.

Questa la segnalazione che è arrivata alla redazione di MonzaToday da parte di una lettrice che quotidianamente attraversa i giardinetti di via Azzone Visconti. Un problema, quello del degrado e dello spaccio nell’area verde vicino al centro di Monza, che da anni prosegue. Puntuali le segnalazioni da parte dei residenti che, ancora oggi, denunciano che l’area è stata “occupata” da spacciatori e tossicodipendenti.

“Non ce la facciamo più - prosegue la lettrice -. È uno schifo e nessuno interviene. Le siringhe non vengono raccolte, siamo noi proprietari di animali che raccogliamo le deiezioni degli uomini e dei ragazzi accampati in quella zona. Abbiamo già segnalato il problema anche alla polizia locale. Chi vive davanti ai giardinetti ogni giorno vede dalle finestre lo spaccio e il degrado in questa zona della città che imperversa alla luce del sole”. Il problema non sono solo gli escrementi e le siringhe. Quel parchetto un tempo luogo di festa per i piccini, adesso è diventato un luogo di bivacco e di serate alcoliche. “La mattina è un disastro: bottiglie e cocci abbandonati ovunque. Siamo disperati. Non sappiamo più che cosa fare”.

Un anno fa proprio neiu giardinetti di via Azzone Visconti un cane aveva ingerito una dose di droga nascosta tra le siepi. I proprietari avevano notato che dopo la passeggiata il cane non stava bene. Lo avevno subito portato dal veterinario che aveva fatto la scoperta: il cane aveva ingerito una notevole dose di droga.