Precipita nel vuoto per 14 metri mentre lavora sul tetto: morto operaio brianzolo

È morto Giuseppe Danieli, il 71enne di Giussano (Monza e Brianza) precipitato dal tetto del capannone della Cifa di Senago. L'uomo, pensionato ma regolarmente assunto in una azienda di Lissone, era sul tetto insieme a un collega ed era impegnato nell'installazione di tubazioni di gas per degli impianti di verniciatura dell'azienda specializzata nella costruzione di macchinari.

La tragedia si è concretizzata quando il 71enne ha appoggiato un piede su una su una copertura di lamiera del soffitto (sotto la quale non c'era alcun telaio). Poco dopo la lastra ha ceduto facendolo cadere nel vuoto e facendolo finire in una grata aperta all'interno del capannone.

Le sue condizioni erano subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con tre squadre. L'operaio, trovato privo di sensi, era stato soccorso, intubato e accompagnato con la massima urgenza al Niguarda, dove era stato ricoverato nel reparto di neurochirurgia.

Non appena appresa la notizia dell’infortunio i rappresentanti dei lavoratori hanno deciso di convocare un’assemblea per martedì 11 aprile. "Da sempre ci battiamo perché venga garantita la sicurezza nei luoghi di lavoro e questo vale sia per i dipendenti delle imprese che per i lavoratori delle aziende 'esterne' - hanno dichiarato Mauro Fioraso della Fiom di Milano e Edoardo Barra della Fim Cisl -. Su un tema fondamentale come quello della tutela salute e sicurezza il nuovo codice degli appalti rappresenta un pericoloso passo indietro, consentendo i subappalti senza alcun limite e al massimo ribasso. Noi continueremo a batterci per garantire a tutti un lavoro sicuro: lo ribadiremo martedì nel corso dell’assemblea con i lavoratori della Cifa, così come il 13 maggio nella manifestazione che si svolgerà a Milano".