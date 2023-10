Stamattina sabato 28 ottobre i vigili del fuoco sono intervenuti a Giussano. Qui, in via Ponchielli, intorno alle 9.15 un'auto a Gpl ha preso fuoco. Sul posto è intervenuta l'APS (auto pompa serbatoio) del distaccamento di Seregno e alcuni volontari.

L'intervento è durato circa un'ora e non si segnalano feriti.