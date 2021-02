"Tesoro ritorna!" Una dichiarazione d'amore appesa sul palo della luce

La fine di una storia d'amore fa male, soprattutto quando i sentimenti sono ancora vivi. E lei prova a riconquistarlo con una lettera appesa sul palo della luce nel parcheggio dove erano soliti incontrarsi.

L'innamorata sconosciuta ha deciso di provare a riconquistare il suo amato, lasciando una lettera d'amore e un girasole sul palo della luce del parcheggio del centro commerciale di Giussano.

"Eri bellissimo. Adesso mi manchi"

Una struggente dichiarazione di una fiamma che ancora arde che è finita subito in rete, con un post sul gruppo Facebook di “Sei di Seregno se…” . Forse, grazie al potere sei social, la donna riuscirà a riconquistare il suo amato.

Non ci è dato sapere se si tratta di un amore clandestino, oppure di un rapporto alla luce del sole dove i due innamorati riuscivano (tra i mille impegni della giornata) a ritagliarsi incontri al calar del sole.

Nella lettera – naturalmente senza nomi e senza firma – l’innamorata ripercorre i dieci anni fatti di intensi sentimenti sinceri e profondi. Che, oggi, appartengono però al passato. “Ci aspettavamo qui (nel parcheggio del centro commerciale di Giussano, ndr) qualche mese fa – si legge – Non stavo nella pelle per tutto il giorno e ritrovavo qui i tuoi occhi vivaci e brillanti che nell’oscurità della sera illuminavano anche me”.

"Ho avuto il privilegio di conoscere la tua anima profonda"

Un amore intenso, durato dieci anni. “Capii la prima volta che incrocia il tuo sguardo che saresti stato il dono più prezioso che la vita possa offrire, ma che non solo brilla ma riempie”.

Un amato descritto come un uomo bellissimo e dall’animo profondo. “Ho avuto il privilegio di osservare il tuo intimo più profondo e so che lì c’è un mondo meraviglioso da coltivare e di cui prendersi cura”.

Un mondo che, purtroppo, la dolce innamorata ha perso: non ci è dato sapere il motivo della rottura. La donna non si arrende alla fine di questa storia. “Questa volta il mio pensiero per te lo lascio qui e ti aspetterò per tutta la vita, per essere guardata con occhi nuovi, più semplici, per intraprendere il percorso più corretto per due come noi e per sentire ancora il mio cuore bruciare di felicità. Ma non metterci troppo”.

La speranza è sempre l’ultima a morire.