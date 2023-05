Sei tonnellate di droga, anche a Monza e in Brianza perquisizioni per la maxi indagine sul traffico internazionale

Sono attualmente in corso anche a Monza e in Brianza le perquisizioni legate all'operazione "Madera 2019", la maxi indagine sul traffico internazionale di droga che ha già portato a indagare di 57 persone, guidata guardia di finanza di Milano e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura.

Tra i 57 indagati - italiani, spagnoli e albanesi, di cui uno con precedenti per associazione mafiosa - anche Rosario D'Onofrio, procuratore capo dell'Aia (Associazione italiana arbitri), così come riferiscono i colleghi di MilanoToday. L'inchiesta, condotta col supporto del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, ha permesso di ricostruire l'attività di due gruppi criminali, in grado di movimentare oltre sei tonnellate tra marijuana e hashish, in un solo anno. Gli investigatori hanno scoperto come le due associazioni di narcos usassero vaste, capillari e articolate reti logistiche, creando società di comodo e ricorrendo a spedizioni di copertura, per rifornirsi, trasportare, stoccare e distribuire la droga. E come ancora comunicassero attraverso chat criptate e si avvalessero di sistemi extra bancari (come l'hawala) per trasferire i soldi ottenuti vendendo gli stupefacenti.

Lo scorso novembre già 42 degli indagati erano stati colpiti da misure cautelari. Ora le indagini hanno permesso di scoprire un altro gruppo attivo nel narcotraffico. Al vertice di quest'ultimo due fratelli italiani che, con l'aiuto di un parente e altri sodali, sin dal 2014 avevano gestito l'importazione di ingenti quantità di marijuana e hashish in Italia, spedendo bancali con carichi di copertura e sfruttando un'organizzazione articolata che operava in Spagna e nel nostro Paese. In queste ore, dunque, le perquisizioni a Milano a Monza e Brianza, con l'ausilio dei cani antidroga per cercare il contante proveniente dal narcotraffico.