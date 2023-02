L'uomo che guidava ubriaco a fari spenti, a zig zag in mezzo alla strada

Guidava ubriaco, con un tasso di alcol nel sangue oltre tre volte il limite consentito, e ha tentato una manovra azzardata, rischiando di causare un incidente. E per l'uomo, un operaio di 47 anni residente alle porte della Brianza, è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

I fatti sono avvenuti nella serata di lunedì 6 febbraio, a Seregno. I carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia cittadina, passando per via allo Stadio durante un servizio di controllo, hanno notato una Kia Sportage di colore bianco che procedeva a luci spente con un’anomala andatura a zig zag in mezzo alla strada. All’altezza dell’incrocio con via Pietro Toselli, ha sorpassato improvvisamente il veicolo che la precedeva per poi tagliargli la strada e svoltare improvvisamente a destra e dirigersi verso via Milano doveè stata raggiunta e fermata dai militari.

Il conducente è stato così sottoposto all'alcol test ed è risultato positivo in entrambe le prove con un tasso alcolemico superiore a 1,7 g/L ed è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida e sequestro del suv ai fini della successiva confisca dello Stato che ne incasserà i soldi della vendita.