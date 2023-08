Guida senza patente e senza assicurazione: multa di 6mila euro

Quasi seimila euro di multa. Ammonta a tanto la somma delle sanzioni comminate a un 52enne originario del Perù, fermato al volante di un autocarro senza patente e senza assicurazione dagli agenti della polizia locale di Brugherio. Il controllo è scattato nella tarda mattinata di martedì 29 agosto, lungo via Garibaldi.

Il personale, impegnato in una attività di controllo, hanno notato un autocarro e sono stati verificati i documenti del conducente. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo era sprovvisto di patente perché mai conseguita e che il mezzo inoltre era senza assicurazione. Per il 52enne è scattata così una doppia multa: guida senza patente perché mai conseguita con sanzione di circa 5100 euro con fermo amministrativo del veicolo e circolazione senza la prevista assicurazione del veicolo. In questo caso la multa ammonta a 866 euro con verbale di sequestro.