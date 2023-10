La folle notte del ragazzino (senza patente) che guida l'auto di mamma ubriaco e fa un incidente

Una "serata" di follia. Alcolica.

E' finuita con una denuncia la nottata di un ragazzino di 17 anni di Monza fermato nel weekend a Cermenate, in provincia di Como, al volante dell'auto della madre senza però avere la patente per guidare il mezzo. E ubriaco.

Il ragazzino aveva il foglio rosa per la patente A (per la moto), ma lo scorso sabato notte ha comunque preso l'auto della madre e da Monza (da dove proveniva) si è messo alla guida per circa 27 chilometri, fino al comune comasco. Qui è stato fermato dai carabinieri di Fino Mornasco. Il controllo è scattato in seguito a un incidente provocato dal giovanissimo che, secondo quanto è stato possibile ricostruire, non aveva coinvolto altri veicoli.

Il suo tasso alcolemico era di 0.92 g/l, inoltre era privo di patente perchè non l’aveva mai conseguita. Per il 17enne è scattata una denuncia.