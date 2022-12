Notte di fuoco in Brianza, incendio di quattro auto in strada

Quattro auto in fiamme a Carate Brianza. Notte di fuoco in via San Giovanni Bosco giovedì 29 dicembre quando intorno alle due un rogo ha avvolto due vetture danneggiandone altre due parcheggiate accanto. Prima un forte boato poi le fiamme e sul posto in pochi istanti, all'angolo con via San Filippo Neri, sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi e i carabinieri della compagnia di Seregno.

I pompieri hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l'area avviando gli accertamenti per risalire all'origine delle cause del rogo. Ad assistere alle operazioni di soccorso sono stati anche diversi residenti, risvegliati dal rumore. Nell'incendio, altre ai danni ai veicoli, non si ono registrati feriti.