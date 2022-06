Auto prende fuoco all'improvviso in strada

Auto in fiamme in strada a Desio nella mattinata di domenica 12 giugno. La chiamata con la richiesta di soccorso è arrivata da via Milano poco dopo le 10.30. La sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza ha inviato sul posto un'autopompa e una autobotte dal distaccamento di Desio.

A prendere fuoco all'improvviso, in strada, è stata una Smart. I pompieri hanno estinto le fiamme che avevano ormai divorato il veicolo e messo in sicurezza l'area. Non risultano feriti.