Va a fuoco una macchina: vigili del fuoco al lavoro

Fiamme in via Grigna a Monza. Grande paura, ma per fortuna nessun ferito, ieri sera, sabato 8 gennaio, a Monza.

Erano da poco passate le 22 quando i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in via Grigna.

A prendere fuoco un'auto parcheggiata in strada. Sul posto l'autopompa del Comando di Monza.

I pompieri sono riusciti a domare le fiamme.

Per ora sono sconosciute le cause all'origine del rogo.