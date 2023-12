Incendio nel cuore della notte a Monza, due auto a fuoco in strada

Notte di fuoco a San Fruttuoso. Nel cuore della nottata, per cause ancora in corso di accertamento, due auto sono state avvolte e divorate dalle fiamme.

E' accaduto in via Montanari, intorno alle due del 6 dicembre. La chiamata di emergenza alla centrale operativa dei vigili del fuoco ha fatto accorrere sul posto una squadra di pompieri. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e spento le fiamme.

A essere distrutte dal fuoco, secondo quanto al momento emerso, sono state due autovetture parcheggiate in strada. L'intervento si è concluso circa un'ora e mezza dopo, senza feriti. Sono in corso accertamenti per far luce sulle cause all'origine del rogo.

Le fiamme hanno risvegliato alcuni residenti.