Paura nel parcheggio in Brianza, auto prende fuoco in pieno giorno a Varedo

Auto in fiamme in pieno giorno in un parcheggio a Varedo. Domenica 17 dicembre, poco dopo le 14, in via Giotto, una vettura è stata avvolta dalle fiamme.

L'incendio è avvenuto all'interno di un'area di sosta, in uno spiazzo davanti ad alcuni condomini, in una zona residenziale e tanti sono stati i cittadini affaccati alle finestre per assistere alle operazioni di spegnimento. La chiamata con la richiesta di soccorso è giunta alla centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza intorno alle 14 e sul posto sono intervenute squadre dal distaccamento volontario di Seregno e l'autobotte dal distaccamento volontario di Lazzate.

Il rogo ha coinvolto una sola autovettura, distrutta dalle fiamme. Non si sono registrati feriti. Indagini in corso sulle cause all'origine dell'incendio.