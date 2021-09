Fiamme da un balcone di un palazzo a Monza, soccorsi in via Borsa

Fiamme dal terrazzino di un palazzo, in via Borsa, a Monza. Nella serata di lunedì 13 settembre i vigili del fuoco con diverse squadre insieme alle volanti della Questura di Monza sono intervenuti al civico 24 dove dal balcone di un appartamento all'ultimo piano del condominio erano divampate alcune fiamme. Ad accorgersi del fuoco e a dare l'allarme è stato un residente di uno stabile vicino che ha notato il fuoco. In casa invece, ignara di tutto, c'era la proprietaria, una donna anziana.

In via Borsa sono intervenuti i pompieri dal comando provinciale di Monza con un'autopompa e un'autoscala con cui hanno raggiunto il terrazzino e spento le fiamme. Sul posto anche i colleghi di Lissone e il personale del 118 allertato in via precauzionale. Le fiamme sono state domate senza conseguenze e la proprietaria non ha riportato ferite ed è stata visitata sul posto dal personale sanitario. Ancora da chiarire le cause all'origine del rogo.

VIDEO | Le fiamme dal balcone a Monza