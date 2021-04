Incendio a Barlassina, fiamme da una canna fumaria su un tetto

Incendio a Barlassina nel pomeriggio di mercoledì 14 aprile. Intorno alle 14.30 in via Quasimodo è scattato l'allarme per un incendio canna fumaria in una palazzina. Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco da Seregno e Lazzate con un'autopompa e da Desio, con un mezzo di elevazione specializzato.

Il rogo ha interessato una canna fumaria sulla copertura di un edificio di tre piani: nessuno è rimasto ferito. L'area è stata messa in sicurezza e le fiamme domate. Nei giorni scorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza sono stati impegnati in alcuni interventi di soccorso per due ciclisti caduti nel canale Villoresi senz'acqua a Paderno Dugnano e Caponago.