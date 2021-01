Bernareggio e Triuggio, fiamme in un appartamento e incendio su un tetto

Due incendi in una serata in Brianza. Intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine a Bernareggio e Triuggio. Intorno alle 20 i pompieri del comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti a Bernareggio in via XX Settembre per un rogo in appartamento. Quando le squadre sono giunte sul posto hanno trovato i residenti già fuori dall'abitazione, in salvo. Le fiamme hanno divorato la camera da letto e con tutta probabilità sarebbero partite da una stufetta lasciata accesa vicino a una coperta. Insieme ai vigili del fuoco accorsi da Monza e Vimercate sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate. Nel corso dell'intervento è stato soccorso anche un pompiere che ha riportato una lieve ustione alla spalla con tre giorni di prognosi per surriscaldamento da contatto con il sottocasco.

A Triuggio invece l'allarme è scattato intorno alle 22.25 e in via Cascina Gratirola le squadre di emergenza sono intervenute per un tetto in fiamme. Sul posto sono intervenuti un'autopompa da Seregno insieme al carro soccorso, autobotte e autoscala da Carate Brianza. In via Cascina Gratirola erano presenti anche i carabinieri della compagnia di Monza. Non si registrano feriti.