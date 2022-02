Camion avvolto dalle fiamme, incendio in strada all'alba

Alba di fuoco a Paderno Dugnano, dove in via Salvo D'Aquisto, intorno alle 6.30, un autoarticolato è stato avvolto dalle fiamme. L'incendio è divampato in un'area accanto alla Rho-Monza e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco con una autopompa e una autobotte inviate dal distaccamento di Desio.

A essere avvolta e distrutta dalle fiamme è stata la cabina e il tir al momento risulta fosse senza carico. Nessuno è rimasto ferito e l'intervento si è concluso senza criticità.