Notte di fuoco in tangenziale: in fiamme un camion

Un muro di fiamme e soccorsi in azione a Sesto San Giovanni, lungo l'A52. L'incendio si è verificato in tangenziale, nella nottata di martedì 14 giugno, alle porte di Monza. Lungo le corsie in direzione Sud, il rimorchio di un mezzo pesante ha preso fuoco all'improvviso e il rogo ha distrutto un camion.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme del mezzo che sembra trasportasse gomma piuma. Il rimorchio è stato distrutto dal rogo ma l'incendio non ha provocato feriti. Il conducente è riuscito ad accostare e mettersi in salvo. La colonna di fuoco è stata notata anche a distanza e le squadre di pompieri sono state al lavoro diverso tempo per mettere l'area in sicurezza.