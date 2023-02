Incendio in un appartamento, fiamme in cucina

Fiamme in cucina e vigili del fuoco al lavoro. Nella serata di giovedì 9 febbraio, a Carate Brianza, c'è stato un principio di incendio all'interno di un'abitazione in via Monte Baldo.

Poco dopo le venti è arrivata al comando provinciale la segnalazione che ha fatto accorrere sul posto l'autopompa e l'autoscala del distaccamento di Carate, e l'autopompa e il modulo di supporto del distaccamento di Seregno volontari.

Le fiamme sono state domate e non si sono registrati feriti. Il rapido intervento dei soccorsi ha evitato che il rogo potesse propagarsi e avvolgere altri locali dello stabile.