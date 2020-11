Ceriano Laghetto, a fuoco due auto in un box sotto abitazione: nessun ferito

Due auto a fuoco, un box distrutto dalle fiamme e un'abitazione danneggiata. Incendio nella mattinata di venerdì 13 novembre a Ceriano Laghetto. L'allarme è scattato intorno alle 6.30 in via Copernico dove sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Desio, Saronno, Monza e Lazzate.

I pompieri hanno estinto le fiamme che hanno avvolto due vetture parcheggiate dentro un ricovero adiacente a un'abitazione. L'incendio ha danneggiato i veicoli, la struttura e in parte anche l'appartamento con la conta dei danni che è ancora in corso. In via Copernico sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. Ancora da accertare le cause all'origine del rogo.