Incendio in un capannone a Cesano Maderno

Incendio a Cesano Maderno in un capannone nel pomeriggio di venerdì 4 agosto. Sette mezzi dei vigili del fuoco, con squadre giunte dal comando provinciale di Monza e Brianza e dai distaccamenti vicini di Desio, Seregno, Lazzate e Bovisio Masciago, sono intervenute intorno alle 14.30 in via Groane, all'interno di un complesso industriale. Il rogo si sarebbe sviluppato, secondo quanto al momento emerso, all'interno del capannone di una scoetà di logistica.

Le operazioni di spegnimento, poco fa, erano in via di conclusione. Sul posto, in supporto ai vigili del fuoco, sono intervenute anche due pattuglie della polizia locale del comando cittadino.