Serata di fuoco in Brianza, incendio nell'ex cinema abbandonato

Notte di fuoco in Brianza. Nella serata di sabato 8 ottobre a Muggiò è scattato l'allarme pe un rogo che ha coinvolto l'area dell'ex Magic Moovie Park, in via Luigi Galvani.

Le fiamme sono divampate all'interno di una porzione del complesso ormai in disuso e in attesa di riqualificazione. Nell'ex Magic Movie Park sono state impegnate diverse squadre di vigili del fuoco giunte dalla sede del comando provinciale di Monza e Brianza con l'autopompa e l'autobotte, da Desio e da Bovisio Masciago.

Il fumo denso che si è spriogionato dall'area è stato notato a chilometri di distanza. All'ex Magic Movie Park sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per risalire alle cause del rogo che non si esclude possa essere di natura dolosa. Nella serata di sabato, a causa del fumo presente nello stabile, è stato difficioltoso efefttuare un sopralluogo. Indagini in corso.