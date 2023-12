Auto in fiamme nella notte a Limbiate. Intorno alla una e trenta della nottata tra lunedì 25 e martedì 26 dicembre una vettura, per cause in corso di accertamento, è stata avvolta dalle fiamme. La chiamata con la richiesta di intervento è partita da via San Giovanni di Dio e in pochi istanti sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una autopompa dal distaccamento volontario di Lazzate. I pompieri sono stati al lavoro per circa un'ora per riuscire a estinguere il rogo. Non risultano feriti.