Incendio nel parco delle Groane: 20 pompieri al lavoro

Incendio nel parco delle Groane tra Limbiate e Ceriano Laghetto. Nella mattinata di lunedì 25 marzo in Brianza è divampato un rogo che ha avvolto un'area del bosco del parco delle Groane e delle sterpaglie. La chiamata di emergenza è partita intorno alle 10.30 e sul posto sono intervenute diverse squadre dei comandi di Monza e Brianza, Milano e Varese. In totale sono stati impegnati circa 20 pompieri presenti con due autopompe, due autobotti e tre moduli boschivi.

L'intervento è risultato piuttosto complesso a causa dei pochi punti d'accesso all'area verde, come illustrato dal comando provinciale dei vigili del fuoco che hanno sottolineato la difficoltà a raggiungere il fronte dell'incendio da parte dei mezzi. Le fiamme sono state estinte e al momento risultano in atto le operazioni per la bonifica per il minuto spegnimento.