A fuoco un capannone: pompieri al lavoro

Incendio in un capannone a Carate. Nel pomeriggio di oggi, domenica 17 aprile, è divampato un incendio in un capannone in via Sauro 46. Il rogo è iniziato poco dopo le 16.30. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Carate Brianza. Inoltre l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato anche un'ambulanza in codice giallo.

I pompieri sono riusciti a domare le fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti. Sarà compito dei vigili del fuoco risalire all'origine del rogo.