Incendio a Monza, fiamme da una asciugatrice: soccorsi in via Pindemonte

Una densa nuvola di fumo e le sirene dei pompieri e dei soccorsi. Intervento dei vigili del fuoco nella serata di giovedì 8 luglio a Monza, in via Pindemonte. Tre squadre di pompieri del comando provinciale di Monza e Brianza intorno alle 21 si sono precipitate all'interno di un condominio dove, secondo quanto al momento emerso, a prendere fuoco sarebbe stata una asciugatrice.

Le fiamme si sarebbero sprigionate dall'elettrodomestico e i primi a tentare di estinguere il rogo sono stati i residenti muniti di estintori. A mettere in sicurezza l'abitazione sono stati i pompieri che hanno spento l'incendio ed effettuato le verifiche per risalire alla causa all'origine del rogo che potrebbe essere dovuta a un corto circuito. In via Pindemonte giovedì sera sono giunti anche alcuni mezzi del 118 e due ambulanze hanno soccorso e accompagnato in ospedale per accertamenti in codice verde tre persone.