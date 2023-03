Vigili del fuoco al lavoro nella mattinata di mercoledì 29 marzo a Monza, fuori dalla stazione ferroviaria. Le fiamme e poi una colonna di fumo nero. Intorno alle 7.30 a ridosso di uno degli ingressi dello scalo ferroviario ha preso fuoco un monopattino. Il mezzo elettrico è andato distrutto e sul posto sono intervenuti i pompieri e le forze dell'ordine. Le fiamme si sarebbero propagate anche a un mezzo parcheggiato lì vicino.

Per consentire l'intervento dei mezzi di emergenza e il ripristino delle condizioni di sicurezza nell'area si sono formate alcune code e diversi curiosi si sono fermati per vedere che cosa fosse accaduto. Sono in corso gli accertamenti per verificare l'origine del rogo. Nessun ferito.