Fiamme a Monza, bruciano sterpaglie

Fiamme nel pomeriggio di venerdì 8 luglio a Monza. A prendere fuoco sotto il sole rovente sono state alcune sterpaglie sul cigilio della strada in via Giotto da Bondone.

La segnalazione è giunta alla centrale operativa intorno alle 17 e dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza sono state inviate due squadre con l'autopompa e il modulo boschivo della sede di via Mauri. L'intervento si è concluso in poco tempo, senza criticità. In corso gli accertamenti sulle cause del rogo.