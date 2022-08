Incendio in un locale, pompieri in azione a Vedano al Lambro

Fiamme in un locale a Vedano al Lambro. Nella tarda mattinata di lunedì 22 agosto i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti in via Cesare Battisti per un principio di incendio all'interno di un esercizio commerciale.

Sul posto sono state inviate l'autopompa della sede centrale e l'autopompa della distaccamento di Lissone. Al momento dell'intervento il locale era chiuso al pubblico. Le operazioni si sono concluse senza criticità.